Под Нижним Тагилом в пожаре погиб 78-летний мужчина

Накануне, 15 мая, в посёлке Новоасбест произошёл пожар. Сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме на улице Ленина поступило на пульт пожарно-спасательного отряда в 20:50. Загорелась квартира на втором этаже.

Запах дыма почувствовали жильцы, они сразу вызвали пожарных. В результате пожара погиб 78-летний хозяин квартиры. Сообщается, что мужчина проживал один, вредных привычек у него не было. В момент возникновения пожара он находился в комнате. По словам очевидцев, погибший пытался спасти ценные вещи и деньги, выкидывая их в окно.

Как сообщают сотрудники МЧС, предположительно, мужчине стало плохо от отравления продуктами горения, он прилёг на кровать и уже не смог подняться. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в коридоре. Пожарными по лестничным маршам было спасено 10 человек, двое из которых дети.

Сотрудники МЧС напоминают: чтобы избежать пожара, не стоит перегружать электросеть, включая в одну розетку несколько приборов одновременно. Электропроводку необходимо держать исправном состоянии. Уходя из дома, отключайте из сети электроприборы, не предназначенные для постоянной работы, не оставляйте включённое электрооборудование без присмотра, для защиты электросети от перегрузки применяйте автоматические предохранители в электросчётчике.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно вызвать пожарно-спасательную службу по телефону 101 или 112.