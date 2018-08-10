Под Нижним Тагилом в отработанном карьере утонул Chevrolet Niva, водитель погиб

На дороге между посёлком Евстюниха и деревней Баклушина 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva съехал в искусственную выработку, заполненную водой, и перевернулся. Мужчина погиб на месте, пишет ИА «Все новости».

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД, трагедия произошла 9 августа около 9.30. Об утонувшем автомобиле в полицию сообщили в 15 часов. На место выезжали сотрудники ГИБДД во главе с начальником отдела Анатолием Черновым. Легковушку достали из воды местные жители и инспекторы.

По предварительной версии, владелец Chevrolet не справился с управлением. Ведётся доследственная проверка.