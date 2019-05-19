Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП сошлись ВАЗ и Nissan

Днём 19 мая на 35-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск под Нижним Тагилом произошло лобовое ДТП. Около 11:00 41-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan Teana. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля, проживающий в Нижнем Тагиле, госпитализирован с переломом левого предплечья, а 12-летняя пассажирка иномарки отделалась незначительными ушибами. После осмотра медиков она была отпущена домой.