Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП с микроавтобусом скончалась женщина (ВИДЕО)

Накануне под Нижним Тагилом, в районе посёлка Евстюниха, произошло ДТП, в котором столкнулись Chevrolet и микроавтобус Fiat. Авария произошла на 154 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов около 16:00, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, 45-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet, следуя со стороны Серова в сторону Екатеринбурга врезалась в дорожное ограждение, после чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом Fiat под управлением 57-летнего мужчины, который двигался по маршруту № 621А «Красноуральск — Екатеринбург». В момент аварии в автомобиле находилось четыре пассажира.

В результате ДТП 65-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм погибла на месте аварии. Водитель машины и 26-летний пассажир микроавтобуса с переломом челюсти госпитализированы в ГБУЗ СО «Демидовская центральная городская больница».

Как установили, сотрудники Госавтоинспекции, водитель автобуса Fiat имеет два неоплаченных штрафа. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в срок. Также в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ за установку на транспортном средстве двух активизированных тахографов и вынесено постановление по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ за внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД — на микроавтобусе установлены дневные ходовые огни, не предусмотренные конструкцией транспортного средства.