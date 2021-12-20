Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП погибла 65-летняя женщина-водитель

Под Нижним Тагилом в субботу, 18 декабря, около 18:30 произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, на 168-м километре Серовского тракта столкнулись MAN и Toyota Auris. Водитель последней скончалась на месте.

Сотрудники ДПС установили, что Toyota ехала со стороны Екатеринбурга в направлении Серова. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом. Водитель Toyota, 65-летняя женщина, скончалась на месте от полученных травм.