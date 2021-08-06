Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина

Сегодня около 7:20 под Нижним Тагилом возле села Покровское произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, ещё трое человек получили травмы. Об этом АН «Между строк» сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, 54-летний водитель автомобиля Opel, следуя из села Покровское в Нижний Тагил при обгоне допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 51-летняя женщина-пассажир Opel. Водитель Opel госпитализирован в шоковом состоянии с переломами ног и травмой живота.

Также в больницу доставлены 55-летний водитель второй иномарки с переломом предплечья, ушибом грудной клетки и его 32-летний пассажир с переломом рёбер.