Под Нижним Тагилом в грузовом вагоне обнаружено полуразложившееся тело мужчины

Накануне, 17 марта, около 14:00 в открытом полувагоне, прибывшем на ремонт в вагоносборочный цех на станции Гороблагодатская (Кушва), был обнаружен полуразложившийся труп мужчины.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, в настоящее время сотрудниками транспортной полиции и следователями выясняются обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается. По данным АН «Между строк», вагон принадлежит АО «Федеральная грузовая компания».