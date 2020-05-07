Под Нижним Тагилом в ДТП с четырьмя автомобилями погиб человек

Около 16:00 6 мая на 143-м километре Серовского тракта произошло массовое ДТП, в котором погиб человек. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 26-летний водитель «Газели», следуя в сторону Серова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью Next». В свою очередь, «Газель Next» по инерции отлетела в ВАЗ-21102, который двигался в попутном направлении c Next, а виновник ДТП врезался в Renault Kangoo.

В результате аварии на месте происшествия скончался 54-летний водитель иномарки. Водитель «Газели» с сотрясением головного мозга был госпитализирован в ЦГБ № 4. В дорожной полиции отмечают, что пострадавший имеет стаж вождения 5 лет и за это время 22 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Погибший водитель автомобиля Renault — житель Екатеринбурга.