Под Нижним Тагилом в Черноисточинском пруду утонула пенсионерка

4 мая в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом погибла 74-летняя женщина. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сообщение о трагедии в правоохранительные органы поступило от внучек погибшей.

«Женщины приехали проведать бабушку, но дома пенсионерки не оказалось. Они пошли искать её в огород, откуда есть выход на пруд. На лавочке нашли вещи бабули. Видимо, было жарко и женщина сняла верхнюю одежду. А рядом в воде обнаружили и саму пропавшую. Возможно, пенсионерка сидела у воды, ей стало плохо и она упала. Точная причина смерти будет известна после вскрытия», — пояснили в полиции.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, с начала весны в регионе на водоёмах зарегистрировано 10 происшествий, погибли 6 человек, в том числе один ребёнок.