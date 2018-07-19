Под Нижним Тагилом утонул внедорожник Nissan (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором внедорожник Nissan Patrol уходит на дно Ленёвского водохранилища. Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 15 июля. По словам собеседницы TagilCity.ru, на автомобиле на пляж приехали мужчина и женщина, причём оба были в нетрезвом состоянии. Отдыхающие попросили отогнать машину подальше, но вместо этого севший за руль мужчина направил автомобиль в воду.

«Люди разлетелись как шашки! Благо, никто не пострадал, хотя могли, женщина вообще вела себя неадекватно после случившегося, материлась, падала, в итоге вообще представилась сотрудником полиции. Кричала, что ей дали звезду, звание майора. Я считаю, что такие люди не должны работать в полиции. Они просто сбежали с места происшествия», — рассказала очевидец журналистам издания.

Женщина также отметила, что в момент погружения автомобиля на дно в нём находилась собака, которую спасти не удалось.