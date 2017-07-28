Под Нижним Тагилом утонул ребёнок

Накануне вечером в реке Межевая утка в районе посёлка Висим утонула 6-летняя девочка. По информации пресс-службы ГУВД по Свердловской области, сообщение о трагедии поступило в 18.26 от диспетчера службы спасения. На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа ближайшего ОВД, следователь СК, судебно-медицинский эксперт, а также криминалист и специалисты подразделения по делам несовершеннолетних. Личность ребёнка была установлена. Ею оказалась девочка 2010 года рождения. При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину смерти выяснят в ходе назначенного исследования.

«27 июля около 17.00 родственники привезли девочку в гости к прабабушке в посёлок Висим, не оповестив об этом родителей. Пока взрослые находились в бане, Марина вместе с малолетней подругой 2012 года рождения играли во дворе дома без присмотра. Когда обнаружили отсутствие девочек, к сожалению, было уже поздно. Неподалеку от жилища расположен небольшой пруд, на его берегу оборудован деревянный мостик. Рядом с ним нашли младшую из подруг. Она кричала и плакала, взывая, как могла, о помощи. Как оказалось, в ходе игры на этом мостике Марина, не умевшая плавать, неожиданно поскользнулась и упала в воду, откуда выбраться самостоятельно в такой ситуации было невозможно. Ребёнок утонул. Собранные по данному трагическому случаю материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в Следственный комитет», – отметил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.

Известно, что девочка воспитывалась в полной и благополучной семье.

«Я сбился со счёту, сколько раз через СМИ обращался к родителям и иным законным представителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, не отпускать их самостоятельно в лес или на речку, чтобы потом не седели в считанные минуты волосы и жизнь не превращалась в ад. Но трагедии с гибелью несовершеннолетних продолжают вновь и вновь повторяться. Господи, помоги людям не повторять чужих ошибок. Самые искренние слова сочувствия и соболезнования всем, кто знал Марину. Это шок, это невосполнимая утрата», – сказал Горелых.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: Валерий Горелых