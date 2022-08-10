Под Нижним Тагилом утонул нетрезвый мужчина

В одном из водоёмов под Нижним Тагилом, в деревне Нижняя Шумиха, утонул 54-летний житель Дзержинского района. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», 6 августа о пропаже мужчины в полицию сообщил его друг. Выяснилось, что тот приехал к заявителю в гости отдохнуть на даче, где друзья вместе выпивали. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина решил поплавать в водоёме на матрасе. Через некоторое время матрас обнаружили у моста. Начались поиски пропавшего.

Как рассказал АН «Между строк» руководитель Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил Сергей Копёркин, мужчину искали в течение двух дней и только 8 августа водолазам удалось достать тело утонувшего.

По информации ГУ МЧС России по Свердловской области на 7 августа 2022 года, с начала лета в регионе утонул 41 человек, среди них 9 детей. Все происшествия произошли в местах, не санкционированных для купания. Причина гибели взрослых, как правило, алкогольное опьянение, детей — отсутствие контроля со стороны родителей.