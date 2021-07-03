Под Нижним Тагилом утонул 50-летний мужчина

В пятницу, 2 июля, в районе села Краснополье со дна реки водолазы Центра защиты населения Нижнего Тагила подняли тело 50-летнего мужчины. Уточняется, что погибший пренебрёг правилами безопасности на воде и решил искупаться в состоянии алкогольного опьянения.

«Спасатели предупреждают всех любителей отдыха на природе в компании со спиртным, что купание в состоянии алкогольного опьянения может быть смертельно опасно!» — говорят в Центре защиты.

Отметим, с начала мая в Свердловской области утонуло 34 человека, из них 9 — дети.