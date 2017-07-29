Под Нижним Тагилом машина сбила лося. «Мясо забрали себе, а отходы бросили вдоль трассы»

Под Нижним Тагилом машина сбила лося. ДТП произошло утром 29 июля на трассе Екатеринбург – Серов перед поворотом на спортивный комплекс «Аист». На место выезжали сотрудники ДПС и Черноисточинского охотхозяйства. Последние должны были утилизировать останки сбитого животного, однако вместо этого они, по словам экологического активиста Андрея Волегова, «мясо забрали себе, а отходы бросили вдоль трассы». Общественник написал письмо в природоохранную прокуратуру и попросил сотрудников ведомства разобраться с нарушителями.

«Обращаюсь к вам с обнаруженными нарушениями по утилизации сбитого животного, останки которого находятся вдоль трассы Р352 (Екатеринбург – Серов), – написал Волегов. – В субботу утром на место выезжали сотрудники ДПС, которые, со слов водителей проезжавших машин, вызвали егерей Черноисточинского охотхозяйства. После всех мероприятий, проведённых сотрудниками ДПС по фиксированию ДТП, и отъезда сотрудников Черноисточинского охотхозяйства в кустах были найдены шкура подбитого лося и его внутренности, поедаемые собаками и птицами. Просим обратить внимание на данные нарушения и принять соответствующие меры прокурорского реагирования».

Агентство новостей «Между строк»