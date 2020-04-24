Под Нижним Тагилом у женщины украли бетономешалку после публикации объявления о демонтаже дома на «Авито» 

У 32-летней жительницы села Николо-Павловского украли бетономешалку после того, как она разместила в интернете объявление о демонтаже старого бревенчатого дома на доски.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», объявление женщина опубликовала около года назад, с того времени звонков не поступало. И только накануне гражданке позвонил мужчина, заинтересованный в предложении. В ходе разговора неизвестный выяснил точный адрес участка, уточнил, не проживает ли кто в данный момент на садовом участке, а также интересовался временем, когда хозяйки не бывает дома. На следующий день женщина обнаружила, что с участка пропала бетономешалка.

Полицейские установили, что звонившим оказался 38-летний мужчина. В краже он признался, добавив, что действовал в паре с товарищем.

«Зная время, когда хозяйка садового участка отсутствует, мужчины приехали на адрес. Они заметили, что замок на воротах непрочный, толкнули дверь и зашли во двор. Увидев из ценного имущества только бетономешалку, решили вернуться за ней ночью, чтобы не заметили соседи. Строительную технику злоумышленники спрятали на даче у одного из них», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемые ранее не привлекались к уголовной ответственности. По их словам, на совершение преступления они пошли, потому что остались без денег. Похищенное мужчины намеревались позже продать. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц). Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.