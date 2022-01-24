Под Нижним Тагилом тёплый пол на балконе стал причиной пожара 

В посёлке Горноуральский под Нижним Тагилом в одной из квартир двухэтажного дома загорелся утеплённый балкон с тёплым полом. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 21 января в 07:37, рассказали в отделе надзорной деятельности.

Пожар начался с одного балкона и перекинулся на смежный с ним. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства пожара устанавливаются.