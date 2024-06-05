Под Нижним Тагилом тепловоз протаранил легковушку

Днём 5 июня на 6-м километре перегона Верх-Нейвинск — Нижний Тагил на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза и Daewoo Nexia. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Происшествие на движение поездов не повлияло. Нижнетагильской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.