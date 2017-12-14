Под Нижним Тагилом столкнулись две легковушки

Две легковушки столкнулись сегодня в половине девятого утра на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По предварительным данным, водитель «девятки» двигался в сторону Екатеринбурга, когда на 131-м км автодороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Kia Picanto.

В результате аварии 42-летняя женщина, которая сидела за рулём Kia Picanto, получила перелом ключицы и была госпитализирована. По информации отделения пропаганды ГИБДД, она является жительницей посёлка Новоасбеста и направлялась из Нижнего Тагила в сторону Серова.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Известно, что 28-летний мужчина, управлявший отечественной легковушкой, имеет водительский стаж с 2009 года.