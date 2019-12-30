Под Нижним Тагилом столкнулись два грузовика (ВИДЕО)

30 декабря на 112-м километре Серовского тракта в районе деревни Анатольской произошло серьёзное ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в 7:40 от водителей проезжавших мимо автомобилей поступило сообщение об аварии с участием Hyundai и Volvo. Оба транспортных средства получили механические повреждения, но пострадавших нет. В кузове Hyundai вёз продукты в сторону Нижнего Тагила. От удара будка грузовика рассыпалась на куски, весь товар рассыпался по проезжей части.