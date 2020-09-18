Под Нижним Тагилом столкнулись четыре автомобиля (ВИДЕО)

На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда вечером 18 сентября столкнулись четыре автомобиля. По словам очевидцев, в аварии пострадал один человек.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД, массовое ДТП произошло в 18:00 на 18-м км трассы недалеко от села Покровское. Водитель ВАЗ-2115 решил обогнать машины, двигавшиеся потоком в сторону Нижнего Тагила, но не убедился в безопасности манёвра и врезался в попутный Mercedes-Benz. От удара «пятнадцатую» отбросило на Toyota Corolla, которая также двигалась впереди. Та в свою очередь зацепила автомобиль Honda, который вылетел в кювет.