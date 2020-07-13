Под Нижним Тагилом спасатели достали из карьера тело мужчины

Со дна карьера в районе посёлка Новоасбест, который находится недалеко от Нижнего Тагила, 13 июля водолазы достали тело молодого мужчины.

Как пишет TagilCity.ru со ссылкой на МБУ «Центр защиты населения», возраст погибшего — примерно 30 лет.

Руководитель ведомства Сергей Коперкин обратился к тагильчанам с просьбой не купаться в непроверенных местах и помнить о правилах безопасного поведения на воде. Также он напомнил об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, с начала купального сезона в водоёмах Свердловской области утонули не менее 16 человек, в том числе шестеро детей. В Нижнем Тагиле медики сейчас борются за жизнь 15-летней девочки, которая впала в кому после того, как она чуть не утонула в пруду в районе посёлка Зональный.