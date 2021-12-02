Под Нижним Тагилом сгорели два обесточенных садовых дома

В посёлке Братчиково Горноуральского городского округа сгорели два садовых дома. Как сообщает отдел надзорной деятельности, оба участка были обесточены на зиму.

1 декабря в 13:58 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в коллективном саду «Пищевик». Пожар начался на веранде садового дома. Спустя несколько минут пламя охватило весь дом и перекинулось на крышу соседнего.

В ведомстве сообщили, что в одном доме хозяева проживают только в летний период, а во втором уже долгое время никто не появлялся.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Дознаватели МЧС выясняют причину возгорания.

Государственный пожарный надзор напоминает жителям Нижнего Тагила о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или 112.