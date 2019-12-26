Вечером 25 декабря в посёлке Новоасбест под Нижним Тагилом сгорела машина скорой помощи. Около полуночи медики возвращались после вызова на подстанцию и заметили, что встречный автомобиль сигналит им фарами. Сотрудники скорой подумали, что кому-то стало плохо и нужна помощь. Однако, когда спецмашина остановилась, стало понятно, что водитель встречной машины предупреждал об опасности — из решётки радиатора шёл дым. Водитель скорой пытался потушить возгорание огнетушителем самостоятельно, но безуспешно. Огонь ушёл в салон.

«Медики вызвали пожарных и принялись вытаскивать из горящей машины находившееся в ней спецоснащение, необходимое для спасения жизни людей, в том числе баллоны с кислородом. Благодаря действиям сотрудников скорой помощи медицинское оборудование было спасено, однако автомобиль сгорел. Пострадавших нет», — рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС.