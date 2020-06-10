Под Нижним Тагилом сгорел КамАЗ с буровой установкой 

Под Нижним Тагилом вблизи посёлка Черноисточинск сгорел КамАЗ с буровой установкой. Инцидент произошёл 9 июня около 17:30 на 15-м километре автодороги Нижний Тагил — Усть-Утка. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, у грузового автомобиля КамАЗ-4310 начало гореть днище. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь, но не смог, тогда очевидцы вызвали пожарных.

На место прибыли две спецмашины и восемь человек личного состава. Им удалось потушить возгорание в течение трёх минут. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства. По факту пожара ведётся проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.