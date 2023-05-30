Под Нижним Тагилом сбили пенсионерку на пешеходном переходе 

Сегодня, 30 мая, 45-летний водитель автомобиля Kia Spectra, следуя со стороны Нижнего Тагила, на 22-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда сбил 86-летнюю женщину, переходящую​ проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло около 08:00, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД.

Пенсионерка​ с травмами различной степени тяжести доставлена в ​ГБ № 1 Нижнего Тагила. После осмотра медики приняли решение о госпитализации пострадавшей.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения мужчины за рулём Kia Spectra составляет девять лет.​ В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД​ он привлекался два раза. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима. На момент аварии водитель был трезв.

По факту случившегося водитель пояснил, что при подъезде к пешеходному переходу не заметил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, так как его ослепило солнце. Мужчина попытался применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.​ Основная причина ДТП будет установлена в ходе ​дознания, по окончании которого примут процессуальное решение.