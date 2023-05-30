Под Нижним Тагилом сбили пенсионерку на пешеходном переходе 

Сегодня, 30 мая, 45-летний водитель автомобиля Kia Spectra, следуя со стороны Нижнего Тагила, на 22-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда сбил 86-летнюю женщину, переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло около 08:00, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД.
Пенсионерка с травмами различной степени тяжести доставлена в ГБ № 1 Нижнего Тагила. После осмотра медики приняли решение о госпитализации пострадавшей.
Автоинспекторы установили, что стаж вождения мужчины за рулём Kia Spectra составляет девять лет. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался два раза. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима. На момент аварии водитель был трезв.
По факту случившегося водитель пояснил, что при подъезде к пешеходному переходу не заметил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, так как его ослепило солнце. Мужчина попытался применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого примут процессуальное решение.