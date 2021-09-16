Под Нижним Тагилом с рельсов сошёл поезд, два вагона перевернулись

На станции Гороблагодатской в Кушве при повороте три вагона сошли с рельсов, два из них опрокинулись, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент случился ночью 16 сентября, около 03:50. В момент аварии поезд повредил опоры линий электропередачи.

«На место происшествия выехал нижнетагильский транспортный прокурор, а также оперативно-следственная группа. Задержки движения поездов не допущено, железнодорожные пути не повреждены, вред окружающей среде не причинён», — пояснили в Уральской транспортной прокуратуре.

Сейчас правоохранители устанавливают причины схода поезда. Два вагона уже установили обратно на железнодорожный путь. В аварии никто не пострадал.