Под Нижним Тагилом пьяный водитель «Газели» сбил подростка

В селе Петрокаменском Горноуральского округа 18 декабря произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, нетрезвый водитель «Газели» сбил 17-летнего юношу, который двигался по обочине в компании 27-летнего брата и его знакомой с малолетней дочерью. Пешеходы шли друг за другом, пострадавший шёл последним.

«Водитель автомашины ГАЗ, следуя по населённому пункту, при повороте направо на улицу Кооперативную допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который шёл по обочине во встречном направлении», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водителем оказался 47-летний местный житель. В момент ДТП он имел явные признаки опьянения: неустойчиво двигался, разговаривал несвязно, присутствовал резкий запах алкоголя. Мужчина не смог пояснить свои действия при аварии, также отказался пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Подросток с закрытым переломом большеберцовой кости госпитализирован в городскую больницу № 2 Нижнего Тагила.