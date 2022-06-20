Под Нижним Тагилом пьяная женщина-водитель без прав сбила детей 

Накануне, 19 июня, в селе Южаково под Нижним Тагилом 52-летняя водитель ВАЗ-2111 сбила мальчиков 15 и 10 лет, которые ехали на одном велосипеде. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, женщина лишена водительского удостоверения с 2018 года за пьяное вождение.

По данным Госавтоинспекции, нетрезвая автоледи ехала со стороны села Башкарка в сторону посёлка Нейво-Шайтанский. Полицейским водитель объяснила, что возвращалась домой с отдыха. По словам пострадавших детей, машина ехала с ними в одном направлении, потом начала «вилять» на дороге и сбила велосипед. 15-летний подросток, ускорившись, пытался уйти от столкновения, но не смог.

В результате ДТП велосипедист и его 10-летний брат-пассажир пострадали. Старший ребёнок получил ссадины спины, после осмотра медики отпустили его домой. Младшего брата госпитализировали с тупой травмой живота.

В Госавтоинспекции отмечают, что женщина в 2018 году привлекалась к административной ответственности за пьяное вождение. По решению суда её лишили прав на 18 месяцев. Срок наказания уже прошёл, но водитель не сдала экзамены для получения нового удостоверения. После ДТП женщина отказалась проходить медосвидетельствование. За это на неё составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, а также по статье 12.3 КоАП РФ за отсутствие водительского удостоверения. Машину отправили на спецстоянку.