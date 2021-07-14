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Под Нижним Тагилом пройдёт массовый забег в свадебных нарядах

14.07.2021 14:49
Под Нижним Тагилом пройдёт массовый забег в свадебных нарядах

24 июля в 13:00 на горе Белой состоится массовый забег в свадебных нарядах «Сбежавшие с горы» (18+). Впервые поучаствовать в нём смогут не только женщины, но и мужчины. 

В этом году будет сразу три забега: невесты, женихи и пары. Организаторы отмечают, что в третьем забеге могут принять участие даже одиночки, ведь пару можно будет найти на самом мероприятии. 

Главное требование для женщин наличие подвенечного платья, для мужчин классического костюма. Во избежание травм у всех участников должна быть удобная обувь. 

После забега участники получат подарки от партнёров. Мероприятие будет проходить на учебной трассе.

Фото: 
паблик ГЛК «Гора Белая» во «ВКонтакте»
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