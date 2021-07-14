Под Нижним Тагилом пройдёт массовый забег в свадебных нарядах

24 июля в 13:00 на горе Белой состоится массовый забег в свадебных нарядах «Сбежавшие с горы» (18+). Впервые поучаствовать в нём смогут не только женщины, но и мужчины.

В этом году будет сразу три забега: невесты, женихи и пары. Организаторы отмечают, что в третьем забеге могут принять участие даже одиночки, ведь пару можно будет найти на самом мероприятии.

Главное требование для женщин — наличие подвенечного платья, для мужчин — классического костюма. Во избежание травм у всех участников должна быть удобная обувь.

После забега участники получат подарки от партнёров. Мероприятие будет проходить на учебной трассе.