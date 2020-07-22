Под Нижним Тагилом пройдёт экологический сплав, о котором снимут фильм

Тагильчан приглашают принять участие в экологическом сплаве «Чистая Чусовая России» по сбору мусора. Он пройдёт 23 августа в Усть-Утке, Харёнках и Ёкве. Участники акции не только наведут порядок в живописных местах, но и примут участие в съёмках документального фильма.

В рамках акции планируется убрать 80 километров водной глади и прилегающих территорий на шести участках в Нижнетагильском, Первоуральском и Шалинском городских округах. В акции примут участие 300 волонтёров со всей Свердловской области.

На проведение масштабной акции общественное экологическое движение «Город Первых» из Первоуральска выиграло 1,1 млн рублей в конкурсе Фонда президентских грантов. На эти средства будут закуплены необходимые инструменты для сбора мусора, маски и перчатки. Для волонтёров будет организован транспорт, питание и экскурсии по природному парку.

«Одной из главных целей сплава мы считаем патриотическое воспитание. Люди, которые будут впервые сплавляться по Чусовой, увидят красивую реку, скалы, заразятся любовью к этим местам», — уверен один из организаторов акции Данил Шестаков, активист общественного движения «Город Первых».

Регистрация волонтёров стартует 23 июля в паблике акции во «ВКонтакте». Отправиться в экологический сплав смогут взрослые и дети старше 12 лет (в сопровождении родителей). Экологический сплав пройдёт 23 августа с 9:00 до 19:00.

По итогам экологического слава будет создан образовательный сайт, с помощью которого все желающие узнают о раздельном сборе мусора, о том, как организовать субботник в своём дворе, в лесу рядом с домом. Также организаторы планируют снять документальный фильм, героями которого станут волонтёры и местные жители. Премьера картины в Первоуральске назначена на 26 сентября. Затем её покажут на местных телеканалах и в соцсетях.