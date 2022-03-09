​​​​​​​Под Нижним Тагилом пропала пенсионерка 

Полицейские Кушвы разыскивают ушедшую из дома 83-летнюю женщину. По данным поискового отряда «Скорпион», пропавшая Татьяна Михайлова родом из посёлка Баранчинский и у пенсионерки бывают провалы в памяти. Женщина 1 марта ушла из своего дома в неизвестном направлении. Похожую по приметам женщину видели на железнодорожной станции Лая.

«Большая просьба обратить внимание на тех, кто едет рядом с вами в электричке, на тех, кто проходит мимо вас. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Родные очень ждут её дома», — сказал руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

Особые приметы: рост пропавшей — 160 см, среднего телосложения, волосы седые короткие. Была одета в чёрную куртку, серый берет и голубые сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Татьяну Михайлову, позвонить по телефонам 02 или 8(904)172-05-95.