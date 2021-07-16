Под Нижним Тагилом пропал 30-летний мужчина

Полиция и волонтёры Нижнего Тагила ищут 30-летнего Владимира Силантьева, который пропал возле села Петрокаменского. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова, в полицию с заявлением о пропаже Владимира обратилась его мать. Как рассказали волонтёры, мужчина утром 4 июля приехал охранять делянку в лесу. Позже коллеги должны были сменить его, однако на месте никого не оказалось.

Пропавший был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную олимпийку, голубой болоньевый жилет и высокие коричневые ботинки на шнуровке. С собой была чёрная спортивная сумка с серыми карманами по бокам. Рост мужчины — 175 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, позвоните по телефонам: +7 (904) 172-05-95, +7 (912) 255-55-62 (отряд «Скорпион») или 02, 102.