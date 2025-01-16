Под Нижним Тагилом произошло жуткое ДТП, в котором пострадали шесть человек

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, утром 16 января на 156-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей.

Согласно предварительной информации, 40-летняя водитель Mitsubishi Lancer следовала со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. Женщина не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, которым управлял 55-летний мужчина, двигавшийся во встречном направлении. От удара Mitsubishi отлетел и врезался в Toyota Land Cruiser под управлением 51-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении за Toyota.

В результате ДТП травмировались сразу 6 человек. Три ребенка — девочки 2-х, 4-х и 6 -ти лет, которые находились в Mitsubishi, и три пассажира из автомобиля Toyota Land Cruiser — мужчина 1979 г.р. и две женщины 1984 и 1981 г.р. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Нижнего Тагила, где им оказывается помощь; решается вопрос о возможной госпитализации. В момент происшествия все взрослые пострадавшие были пристёгнуты ремнями безопасности, дети перевозились в детских удерживающих устройствах без нарушений, что значительно снизило количество полученных ими травм.

«Установлено, что за рулём автомобиля находилась жительница села Малая Лая, имеющая стаж вождения 16 лет. В течение последнего года женщина трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима. В момент происшествия женщина везла своих дочерей в детский сад в Нижнем Тагиле. Женщина пояснила, что попала в дорожную колею, попытавшись притормозить, её автомобиль “вынесло” на встречную полосу, где она не смогла избежать столкновения с автомобилями, которые двигались во встречном направлении», — пояснили в дорожной полиции.

Все водители оказались трезвыми.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, которые провели осмотр места происшествия и транспортных средств, опросили очевидцев.В районе места ДТП сотрудники дорожного надзора выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия колеи. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проведут контрольно-проверочные мероприятия и примут законное решение в отношении должностных лиц. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дальнейшего расследования.

Госавтоинспекция вновь обращается ко всем водителям с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения. Особое внимание необходимо уделять выбору безопасной скорости, учитывая дорожные и погодные условия, а также постоянному контролю над ситуацией на дороге.