Под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика 

18 декабря в 13:30 на 148-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Rezzo и грузовая фура MAN. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, женщина — водитель легковушки скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

«​По предварительным данным, 66-летняя женщина — водитель автомобиля Chevrolet Rezzo, двигаясь на 148-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, при совершении обгона не учла дорожные условия, вследствие чего потеряла контроль за управлением транспортным средством, допустила занос с последующим столкновением со встречным грузовым автомобилем MAN под управлением 36-летнего мужчины», — сообщили АН «Между строк» в дорожной полиции.

По данным ГИБДД, погибшая проживала в городе Лесном, имела стаж вождения 26 лет, в 2023 году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

Водитель грузовика на момент аварии был трезв. Он пояснил полицейским, что вёз груз из Ханты-Мансийского автономного округа в​ Узбекистан. При движении увидел легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу движения. Мужчина попытался избежать столкновения, вывернул руль, но уйти от удара не удалось.

В Госавтоинспекции отмечают, что на дороге в месте аварии есть накатанная снежная колея, что не соответствует требованиям безопасности к качеству дорожного полотна. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.