Под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП с участием четырёх автомобилей 

Сегодня, 29 января, на 149-м км автодороги Екатеринбург — Серов ночью произошло второе на этой неделе смертельное ДТП. По предварительной информации ГИБДД, водитель Renault Duster, 53-летний мужчина, при совершении обгона столкнулся со встречным грузовиком Mercedes. После этого легковушку развернуло и отбросило на автомобиль Skoda Fabia и грузовик Hunogam, двигающиеся навстречу.

В результате аварии погибли водитель и 49-летняя женщина — пассажир Renault Duster. Водитель и пассажир Skoda Fabia с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Погибшие проживали в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшие в автомобиле Skoda — жители города Лысьва Пермского края.

При проведении осмотра места происшествия сотрудники автоинспекции со спасателями обнаружили в салоне Renault выжившую кошку в переносном устройстве. Её передадут родственникам погибших.

До четырёх утра на месте аварии было ограничено движение. По факту происшествия проводится проверка.