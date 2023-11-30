Под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Свердловской области, вчера на 208-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, в районе Кушвы, произошло ДТП, которое унесло жизни четырёх человек.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Renault, двигаясь в сторону Серова из Екатеринбурга, при обгоне не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус марки King Long, который совершал рейс по маршруту Североуральск — Екатеринбург. В результате столкновения погибли водитель и три пассажира Renault: женщина, двое мужчин и 10-летний ребёнок. Никто из пассажиров автобуса серьёзно не пострадал.