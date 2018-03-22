Под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с пострадавшими (ВИДЕО)

Сегодня около 14:00 на 26-м километре автодороги Нижний Тагил — Верхняя Салда произошло массовое ДТП, в котором два человека получили травмы. По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель на внедорожнике Hyundai не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилями Hyundai Accent и Toyota.

В результате ДТП пострадали две пассажирки Toyota: женщина получила перелом ноги, а двухлетняя девочка отделалась ушибами.

«Установлено, что женщина на внедорожнике направлялась со стороны Верхней Салды в Нижний Тагил. В автомобиле Toyota ехала семья: отец семейства за рулём, мама на пассажирском сиденье слева, а автокресло с ребёнком находилось сзади слева. В момент ДТП шёл снег, видимость плохая. Дорога заснеженная, скользкая», — уточнили обстоятельства аварии в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. Дорожной организации выдано предписание о необходимости устранения недостатков на проезжей части.