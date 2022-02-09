Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием двух Land Cruiser и рейсового автобуса

Сегодня, 9 февраля, на 153 километре трассы Екатеринбург - Серов недалеко от Нижнего Тагила около 11 часов утра произошло ДТП с участием двух автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. Водитель одного из внедорожников не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди водителем второго внедорожника. После касания виновник аварии врезался в двигавшийся навстречу Volkswagen Passat. Никто из участников аварии не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Когда сотрудники ГИБДД оформляли ДТП, на этом же месте произошла вторая авария. Рейсовый автобуса ПАЗ врезался в стоящий посреди дороги Land Cruiser виновника первой аварии, несмотря на выставленный знак аварийной остановки и включенную аварийную сигнализацию. В салоне рейсового автобуса находилось 10 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Сотрудникам ГИБДД пришлось самостоятельно руководить затрудненным движением на данном участке дороги, пока участники ДТП не освободили проезжую часть — сообщили АН «Между строк в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.