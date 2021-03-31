Под Нижним Тагилом построят агрокомплекс за миллиард рублей

Бывший владелец более 40 предприятий по всей России, экс-депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Павлов планирует строительство крупного молочного комплекса под Нижним Тагилом. Он будет вмещать 2800 голов дойного скота, а кормовые поля займут площадь 10 тысяч гектаров, сообщает РБК Екатеринбург.

С учётом спецтехники и оборудования общая стоимость комплекса составит около одного миллиарда рублей. Строительство ведётся на собственные средства предпринимателя, заёмные деньги не привлекаются. По словам Анатолия Павлова, земли под проект уже частично выкуплены, на них уже построены элеваторы и зерносушилки. На строительство ангаров для коров и обработку земель под зерновые потребуется три года.

Начало обработки земель запланировано на 2022 год, а сама ферма начнёт работать не раньше 2024 года.