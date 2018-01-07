Под Нижним Тагилом после столкновения со встречным Volkswagen перевернулась «Газель» с пассажирами

Накануне вечером на 10-м километре трассы Нижний Тагил — Усть-Утка столкнулись Volkswagen Touareg и «Газель» с пассажирами. 70-летний водитель внедорожника двигался в сторону Черноисточинска и пытался объехать два остановившихся на обочине для ремонта автобуса. Мужчина не убедился в безопасности манёвра и врезался на встречной полосе в «Газель», которая от удара перевернулась, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В «Газели» находились четыре человека, включая 60-летнего водителя, в аварии никто из них травм не получил. Уточняется, что «Газель» принадлежит ООО «Магистраль» и используется механическим заводом «Уралец» для перевозки рабочих.