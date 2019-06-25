Происшествия
Автоновости

Под Нижним Тагилом после ДТП водитель заживо сгорел в машине (ВИДЕО)

25.06.2019 22:57

Вечером 25 июня, около 19:30, на 166-м километре трассы Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург перед Горноуральском произошло смертельное ДТП. 

«Произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель Renault Megan, который выехал из Лесного и направлялся в сторону Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volvo. В результате ДТП мужчина, который управлял Renault Megan, погиб на месте», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии большегруз вылетел в кювет, водитель не пострадал.

 

Copyright
Telegram mstrok.ru