Под Нижним Тагилом после ДТП водитель заживо сгорел в машине (ВИДЕО)

Вечером 25 июня, около 19:30, на 166-м километре трассы Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург перед Горноуральском произошло смертельное ДТП.

«Произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель Renault Megan, который выехал из Лесного и направлялся в сторону Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volvo. В результате ДТП мужчина, который управлял Renault Megan, погиб на месте», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.