Под Нижним Тагилом помощника финансового директора завода приговорили к двум годам колонии за похищение 23 млн рублей предприятия

В Кушве вынесен приговор помощнику финдиректора ООО «Завод транспортного оборудования», которая похитила у предприятия 23 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В суде было установлено, что сотрудница предприятия в период с сентября 2013 года по январь 2016 года, будучи помощником финдиректора завода, имея доступ к банковским счетам завода, похитила свыше 23 млн рублей. Она изготовила фиктивные договоры, счета на оплату и акты выполненных работ, в соответствии с которыми две организации и предприниматель оказали заводу транспортные услуги. Фактически данные лица никогда договорных отношений с ООО «Завод транспортного оборудования» не имели.
«Кушвинский городской суд вынес приговор помощнику финансового директора ООО "Завод транспортного оборудования". Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Суд назначил обвиняемой 2 года колонии общего режима, со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск ООО "Завод транспортного оборудования", взыскав с осуждённой сумму ущерба в размере более 23 млн рублей», – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.