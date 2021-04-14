Под Нижним Тагилом помощника финансового директора завода приговорили к двум годам колонии за похищение 23 млн рублей предприятия

В Кушве вынесен приговор помощнику финдиректора ООО «Завод транспортного оборудования», которая похитила у предприятия 23 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде было установлено, что сотрудница предприятия в период с сентября 2013 года по январь 2016 года, будучи помощником финдиректора завода, имея доступ к банковским счетам завода, похитила свыше 23 млн рублей. Она изготовила фиктивные договоры, счета на оплату и акты выполненных работ, в соответствии с которыми две организации и предприниматель оказали заводу транспортные услуги. Фактически данные лица никогда договорных отношений с ООО «Завод транспортного оборудования» не имели.