Под Нижним Тагилом поисковики спасли на болоте 73-летнюю пенсионерку (ВИДЕО)

В районе станции Анатольской под Нижним Тагилом в ночь на 3 августа пропала 73-летняя женщина. Со слов родственников пенсионерки, вечером она ушла в лес и не вернулась. На её поиски отправились четыре члена поискового отряда «Скорпион», родственники и местные жители. Пенсионерку искали всю ночь, и около 6 утра её удалось отыскать на болоте. Как уточнили поисковики в своих соцсетях, они не предполагали встретить женщину на болоте.

«Бабушке 73 года, потерялась буквально в 250 метрах от своего дома. В том месте, где её нашли, болотистая местность, и она попросту увязла. Возраст даёт о себе знать, и женщина сильно ослабла, даже не могла подать голос, хотя слышала спасателей. За время поисков она сильно замёзла, ночь была холодная. Хорошо, что всё закончилось удачно и женщина осталась жива», — рассказал АН «Между строк» член поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.