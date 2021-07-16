Под Нижним Тагилом поезд протаранил припаркованный на путях легковой автомобиль

Сегодня, 16 июля, под Нижним Тагилом на железнодорожном перегоне Анатольская — Монзино поезд наехал на брошенный на путях легковой автомобиль, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2121 решил переехать железнодорожное полотно в неположенном месте и оставил свой транспорт на путях. Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. В момент аварии в машине никого не было.

Поезд простоял на месте происшествия два часа. Задержек в движении пассажирских поездов не было.