Под Нижним Тагилом поезд насмерть сбил 29-летнего мужчину

Сегодня утром, 29 января, на 326 километре перегона станций Лая — Баранчинская поезд, следующий сообщением Качканар — Екатеринбург, насмерть сбил 29-летнего мужчину. Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить наезда не удалось.

«Предварительная причина случившегося — неосторожные действия самого погибшего. Движение на перегоне не приостанавливалось, нарушений прав пассажиров не допущено», — пояснили в ведомстве.

По данному факту транспортная прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям работников поездной бригады, а также участку дороги, где произошло происшествие. Также проверку организовало Центральное МСУТ СК России.

«Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сообщили в Центральном МСУТ СК России.