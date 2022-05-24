Под Нижним Тагилом от удара током погиб рыбак

23 мая около 20:00 под Нижним Тагилом, в районе железнодорожной станции Монзино, во время рыбалки погиб 36-летний мужчина. По предварительной информации, в момент забрасывания удочки мужчина прикоснулся удилищем к линии электропередач, в результате чего получил удар током и скончался на месте.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался житель Пригородного района, работавший на одном из местных предприятий. На рыбалку он прибыл с супругой и детьми, которые в момент происшествия находились немного поодаль. Услышав крик главы семейства, они подбежали к нему, однако помочь чем-либо пострадавшему было уже, к сожалению, нельзя. Отмечу, что такого рода инциденты время от времени происходят с любителями рыбной ловли на поплавочную удочку, поэтому считаю возможным предупредить граждан о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы отдых у водоёма не приводил к печальным последствиям», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина был специалистом МУП «Тагилдорстрой» и работал грейдеристом.

«Он был высококлассным специалистом и хорошим человеком. В нашей компании мужчина работал грейдеристом. Это действительно трагедия. Я хотел бы принести от лица компании мои соболезнования семье погибшего. У него остались жена и трое детей. Со своей стороны мы окажем им необходимую помощь», — заявил АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Следственным отделом Пригородного района СК РФ по Свердловской области по данному факту проводится доследственная проверка.