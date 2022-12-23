Под Нижним Тагилом ночью пожар уничтожил частный дом и автомобиль

Сегодня ночью в посёлке Черноисточинск на улице Коммунистической сгорел жилой дом. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила, сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 03:41. Пожар заметил хозяин дома. Услышав шум на улице, он выглянул в окно и увидел огонь, который уже охватил весь двор и грозил перекинуться на жилую постройку. Мужчина вместе с семьёй смог покинуть помещение через окно, поскольку выход на улицу через дверь уже был в огне. Никто из жильцов дома в результате происшествия не пострадал, однако сама постройка площадью 100 м² и автомобиль Renault Logan сгорели.

В ликвидации пожара приняли участие 2 добровольца пожарной дружины посёлка, 4 единицы спецтехники и 10 человек личного состава. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе причина возгорания.