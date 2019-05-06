Под Нижним Тагилом насмерть сбили пенсионера

Утром 6 мая в районе Евстюнихи под Нижним Тагилом автомобиль «Лада Калина» сбил 72-летнего мужчину. Трагедия произошла около 9:40 на 154-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов рядом с остановочным комплексом. Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, мужчина переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, который двигался в сторону Серова. В результате наезда пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. Установлено, что 36-летний водитель отечественной легковушки на момент ДТП был трезв.

«Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водители транспортных средств должны максимально снижать скорость, приближаясь к пешеходному переходу, и быть готовыми к появлению пешеходов. А пешеходам, прежде чем начать движение через проезжую часть, необходимо убедиться в собственной безопасности», — пояснили в ГИБДД.