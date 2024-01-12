Под Нижним Тагилом накрыли банду «чёрных» старателей

Сотрудники Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили группу лиц, занимающихся незаконной добычей золота. Химический анализ шлиха (концентрат из различных минералов, оставшихся после промывки песка. — Прим. ред.), обнаруженного на месте у «чёрных» старателей, показал наличие в нём 264,4 грамма ценного металла.

Незаконную деятельность, организованную в промышленных масштабах, злоумышленники осуществляли в районе бассейна реки Виновка (территория Горноуральского городского округа). На месте преступления сотрудники природоохранной прокуратуры также обнаружили автотехнику и оборудование. Проверка показала, что никто из участвовавших в промысле лиц не имеет лицензии на право добычи полезных ископаемых на этом участке. Нанесённый ущерб оценивается более чем в 1,3 млн рублей.

По факту незаконной добычи золота было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.