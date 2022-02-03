Под Нижним Тагилом начались тактические учения ракетных войск

Под Нижним Тагилом начались тактические учения с участием 42-й ракетной дивизии РВСН, дислоцирующиеся в ЗАТО Свободный. Как сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, маршруты боевого патрулирования будут пролегать на полевых позициях ракетного комплекса «Ярс». Они проведут минирование конкретных участков дороги во время патрулирования боевых маршрутов, и выполнят задачи по обнаружению диверсионных групп условного противника. Также спецгруппы отрепетируют ведение инженерной и химической разведки с применением беспилотного летательного аппарата.